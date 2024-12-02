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Dünya
AA 02.12.2024 23:39

Lübnan, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasına bağlılığını teyit etti

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkesinin İsrail ile yapılan ateşkes anlaşması konusunda sorumluluklarını yerine getireceğini belirterek, "istikrar ve sürdürülebilir barışın tüm Lübnan topraklarındaki İsrail işgaline son vermekle" sağlanabileceğini söyledi.

Lübnan, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasına bağlılığını teyit etti
[Fotograf: Reuters]

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Buhabib, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'ye insani müdahaleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kahire Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, "Saldırılara maruz kaldığımızda kalıcı tercihimizin diplomasi ve meşru müdafaa olduğunu çok açık bir şekilde ifade ettik. 26 Kasım'da ABD ve Fransa'nın ortak açıklamasında belirtilen düzenlemelere göre sorumluluklarımızı yerine getireceğimize dair sözümüzü yeniliyoruz." dedi.

Buhabib, "İsrail'in, Lübnan topraklarındaki işgalinin tamamına son vermeden istikrara ve sürdürülebilir barışa ulaşamayacağız." diye konuştu.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının önemine değinen Buhabib, söz konusu kararın ve diplomatik çözümlerin "kriz duvarında bir pencere açtığını" söyledi.

Buhabib, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle Hizbullah roket atışı yapmıştı

Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mecaiyun ve Nebatiye'de düzenlediği saldırılar sonucunda 1'i devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerini işaret ederek Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef almıştı.

Hizbullah'ın, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlediği "uyarı" saldırısında roketler boş alana düşmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasından bu yana Hizbullah'ın ilk kez düzenlediği roket saldırıya "sert karşılık" vereceklerini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlediği roketli "uyarı" atışına Lübnan'ın güneyinde düzenlediği bir dizi hava saldırısıyla yanıt verdi.

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