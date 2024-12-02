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Dünya
AA 02.12.2024 23:58

Rus savaş uçaklarının İdlib'deki saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de farklı noktalara düzenlediği hava saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Rus savaş uçaklarının İdlib'deki saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İdlib merkezdeki İbn-i Sina Hastanesi'ne yapılan 3 hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

İdlib'in kuzeyinde yer alan Maarratmisrin bölgesine yapılan hava saldırılarında 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Maaratünnuman bölgesine düzenlediği hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, Halep kent merkezinde yer alan ve çoğunlukla Hristiyanların ikamet ettiği Mahattat Bağdad Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık’ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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