Lübnan medyasında yer alan habere göre, 13 ay aradan sonra 4 Ekim'de Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Lübnan arasında görüşmelerin yeniden başlamasının ardından yeni bir sürece girildi.

Haberde ifadelerine yer verilen IMF Orta Doğu ve Orta Asya Departmanı Direktörü Cihad Azur, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin IMF'den yardım talebinde bulunduğunu ve teknik görüşmelerin şimdiden başladığını belirtti.

Başbakan Mikati, geçen hafta Reuters'a yaptığı açıklamada, hükümetin önümüzdeki günlerde IMF'ye gerekli finansal bilgileri vermek için çalışmalara başladığını söylemişti.

Lübnan-IMF "ekonomiyi kurtarma" programı

Eski Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ın 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama sonrası istifa etmesi nedeniyle, Lübnan-IMF "ekonomiyi kurtarma" programı için tüm görüşmeler askıya alınmıştı.

Diyab döneminde hazırlanan IMF planında, Lübnan'a yaklaşık 90 milyar dolarlık borç verilmesi üzerinde çalışılıyordu.

Lübnan lirası Ekim 2019'da patlak veren toplumsal gösterilerden sonra ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 90 değer kaybetti.

Bankalarda lira mevduatı bulunan Lübnanlılar, paralarını kurtarmak için bankalara akın edince ülkedeki banka sistemi felç oldu ve şu anda eski mevduat hesaplarından para çekilmesi oldukça güç.

Lübnan'da enflasyon yüzde 85 seviyesinde

IMF verilerine göre, Lübnan ekonomisinde geçen yıl yüzde 25'lik daralma yaşandı ve enflasyon yaklaşık yüzde 85'e ulaştı.

Ülkede asgari ücret de yaşanan daralama ve liradaki kayıp nedeniyle 450 dolardan yaklaşık 40 dolara kadar geriledi.