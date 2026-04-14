Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail saldırıları büyük insani felakete yol açtı, ülke acil yardıma muhtaç

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Barham Salih'i kabul etti.

Avn, İsrail saldırılarının geniş çaplı yıkıma yol açtığını, bunun sonucunda ise bir milyondan fazla Lübnanlının yerinden edildiğini belirtti.

"İsrail saldırıları büyük insani felakete yol açtı, ülke acil yardıma muhtaç." diyen Avn, yerinden edilmenin etkilerinin ateşkes sağlansa dahi uzun süre devam edeceğine dikkati çekti.

Salih ise zor koşullar altındaki halka ve devlete destek mesajını iletmek üzere Lübnan'a geldiğini belirtti.

Beyrut'ta sahada incelemelerde bulunduğunu ve ülkede sivillerin yaşadığı zorluklara tanıklık ettiğini aktaran Salih, uluslararası toplumun ve BMMYK'nin Lübnan'a desteğini yinelediğini ifade etti.

Lübnan hükümetiyle işbirliği içinde yerinden edilenlere yardım sağlamaya devam ettiklerini belirten Salih, artan insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için uluslararası desteğin seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.

İnsani yardımların hayati önem taşıdığını ancak kalıcı çözümün savaşın sona erdirilmesi ve sürdürülebilir barışın sağlanması olduğunu vurgulayan Salih, yerinden edilenlere yönelik yardımların yerel kurumlar ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.