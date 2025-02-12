Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, "Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasını" reddetti

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile görüştü.

Avn, Avrupa Birliği ülkelerinden 18 Şubat'a kadar çekilmesi için İsrail'e baskı yapmasını isterken, Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel ülkesinin Lübnan'a birçok alanda desteklediğini ifade etti.

Filistin meselesi konusunda da Rangel, ülkesinin iki devletli çözümü, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını ve Filistin yönetiminin bu süreçte etkin rol almasını desteklediğini kaydetti.

Avn ise "Filistinlilerin topraklarından çıkarılması ve haklarının ihlal edilmesini reddettiklerini" vurgulayarak, 2002 yılında kabul edilen Arap Barış Girişimi temelinde iki devletli çözümün sağlanması çağrısında bulundu.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.