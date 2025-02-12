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Dünya
AA 12.02.2025 16:25

Elon Musk'ın Oval Ofis toplantısına oğluyla katılması gündeme oturdu

ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk'ın Oval Ofis'teki toplantıya oğluyla birlikte katılması sosyal medyada gündem oldu.

Elon Musk'ın Oval Ofis toplantısına oğluyla katılması gündeme oturdu

CNN'in haberine göre Musk, Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile katıldığı basın toplantısına 4 yaşındaki oğlunu da getirdi.

Musk, gazetecilere DOGE'un faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve bilgi verdiği sırada, oğlunun kendisini "taklit ettiği ve burnunu karıştırdığı" görüntülere yansıdı.

Görüntülerde Musk'ın, kendisini taklit ederek sözünü kesen oğlunun davranışlarına gülerek tepki verdiği, zaman zaman oğlunu kucağına aldığı ve omzunda taşıdığı dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump da toplantı sırasında Musk'ın oğlu için "harika birisi ve çok zeki" ifadesini kullandı.

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