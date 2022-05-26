Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Loyalty Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Avustralya'nın doğusunda yer alan Loyalty Adaları'nda 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Avustralya'nın doğusundaki 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yeni Kaledonya açıklarındaki Loyalty Adaları’nın güneydoğusu olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı olmadığı bilgisi verildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Etiketler: Avustralya Deprem
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