Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 20:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İspanya'da korkutan patlama: 250 çocuk son anda tahliye edildi
[Fotoğraf: AP ]
İspanya'da bir biyodizel üretim tesisindeki patlamada facianın eşiğinden dönüldü. İki kişinin hayatını kaybettiği patlamada çevrede gezi yapan 250 çocuk güçlükle tahliye edildi.
İspanya La Rioja'da bir biyodizel üretim tesisindeki petrol tankında patlama meydana geldi.
Patlama sonrası çıkan yangında siyah duman bulutları gökyüzünü kapladı. Zehirli gaz salınımı ihtimaline karşı güvenlik kordonu oluşturuldu.
2 kişi öldü, 250 çocuk güçlükle tahliye edildi
İlk belirlemelere göre fabrikada çalışan iki işçi hayatını kaybetti, 22 işçi kurtarıldı.
Patlama sırasında tesisin yakınlarında geziye çıkan 250 çocuk güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı. Çocukların fabrikadan biraz uzakta olması büyük bir facianın yaşanmasını önledi.
Soruşturma başlatıldı
İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonu kontrol altına aldı.
Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
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