1950'li yılların sonlarında keşfedilen maymun çiçeği virüsü yeniden dünyanın gündemine oturdu.

İspanya Bakanlığınca yapılan açıklamada, Carlos III Sağlık Enstitüsünde yapılan testlerin ardından son olarak 59 olarak açıklanan maymun çiçeği (monkeypox) vaka sayısının 25 artışla 84'e yükseldiği bildirildi.

Şimdiye kadar 157 şüpheli vakanın geldiği, bunlardan 84'ünün pozitif, 73'ünün de negatif çıktığı kaydedildi.

Virüsün en yoğun görüldüğü yer Madrid

Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da bu virüsün en yoğun görüldüğü yer başkent Madrid olarak öne çıkıyor.

Sağlık Bakanı Carolina Darias, İspanya'nın diğer AB ülkeleriyle maymun çiçeğine karşı aşı satın alma kararı aldığını açıklamıştı.

Maymun çiçeği nasıl ortaya çıktı?

Virüs ilk olarak 1958'de çiçek hastalığına benzer semptomlar gösteren bir maymun üzerinde yapılan araştırmayla ortaya çıktı. Salgına yol açabileceği keşfedildi.

1970'te, virüs Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk kez bir insanda görüldü. Vaka sayısı düşüktü ancak 11 Afrika ülkesine yayılmasının önüne geçilemedi.

2003'te, Amerika Birleşik Devletleri'nde belirlenen maymun çiçeği vakasıyla, hastalık ilk kez Afrika kıtası dışına sıçramış oldu. Vakaların, ülkeye ithal edilen köpeklerden, yakın temas yoluyla bulaştığı belirlendi.

Toplam 81 vaka rapor edildi, hiçbiri ölümle sonuçlanmadı. Virüs 2017'de, bu kez Nijerya'da ortaya çıktı.

Çoğunlukla Afrika ülkelerinde tropikal yağmur ormanlarının yakınında görülen virüs yeniden gündemde. Bildirilen vakaların büyük kısmı Avrupa'da kaydedildi.