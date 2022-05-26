Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon hakkında görülen davada karar çıktı.

Tass haber ajansına göre, Kişinev’deki mahkemede görülen davada, hakim savcının talebini kısmen dikkate alarak, Dodon hakkında 30 günlük ev hapsi kararı verdi.

Mahkeme, kararın önleyici tedbir olarak alındığını duyurdu.

18 Mayıs'ta soruşturma başlatıldı

18 Mayıs’ta Başsavcılık Moldovalı iş insanı Vladimir Plahotnyuk'tan rüşvet aldığı şüphesiyle Dodon hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bir videodaki görüntülere göre, Plahotnyuk, Dodon'a bir paket vermeye çalışmış, Dodon da paketi almayarak başkasına iletilmesini istemişti.

24 Mayıs'ta gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Dodon'a pasif yolsuzluk, bir siyasi partinin suç örgütünden kaynak temin etmesi, yasa dışı zenginleşme ve devlete ihanet ettiği suçlamaları yöneltiliyor.

24 Mayıs’ta Moldova Başsavcılığı soruşturma kapsamında Dodon'a ait ev ve bazı ofislerde arama yaptırmıştı. Arama sonrasında Dodon, 72 saatliğine gözaltına alınmıştı.