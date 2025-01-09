Los Angeles'ta Pacific Palisades'de tanklardaki su tükendi

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Los Angeles'ta yayılan yangınlarla mücadele sürerken, itfaiye yetkilileri su kaynaklarının azaldığını telsizlerle duyurmaya başladı.

LADWP CEO'su Quinones, basına yaptığı açıklamada, yangından en çok etkilenen lüks Pacific Palisades bölgesindeki depolama tanklarındaki suyun tükendiğini ve yüksek kesimlerde hidrantlardaki su akışının azaldığını belirtti.

Quinones, "Palisades'deki sistemde büyük talep oldu. Sistemin sınırlarını aşırı zorladık. 15 saat boyunca normalin dört katı talep oldu ve bu su basıncını düşürdü." diye konuştu.

Yüksek kesimlerde yerel su sistemiyle yangınla mücadelenin zor, alçakta kalan bölgelerde su basıncının güçlü olduğunu belirten Quinones, suyun hızla tüketildiğini, tankların bu hızda doldurulamadığını ifade etti.

Los Angeles Belediye Meclisi Üyesi Traci Park da yaptığı açıklamada "Los Angeles kentinin, kamu altyapısına ve güvenlik ortaklarımıza kronik olarak az yatırım yaptığı bariz ve son 24 saattir görülüyor. Bu durumdan son derece endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Pacific Palisades bölgesindeki yaklaşık 3 bin hektarlık alanın yandığı belirtilmişti.