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Dünya
AA 09.01.2025 21:10

Hollywood ünlülerinden Los Angeles yönetimine "yangınlarla mücadelede yetersizlik" tepkisi

ABD'nin Los Angeles kentinde evleri yangında zarar gören bazı Hollywood ünlüleri, halen devam eden yangınlarla mücadele edemediği gerekçesiyle eyalet ve kent yönetimini eleştirdi.

Hollywood ünlülerinden Los Angeles yönetimine "yangınlarla mücadelede yetersizlik" tepkisi
[Fotograf: AFP]

ABD'nin California eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor.

Kentin lüks Pacific Palisades bölgesinde devam eden yangınlarda evleri zarar gören bazı Hollywood ünlüleri, Los Angeles'ın Demokrat Belediye Başkanı Karen Bass'a tepki gösterdi.

Aktris Sarah Michelle Gellar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, on binlerce insanın kaçmaya çalıştığı yangınlarla ilgili, "Los Angeles halkı, herkesin kentten tahliye edilmesini istiyorsunuz ama yollar tamamen kilitlenmiş ve yardım eden bir tane bile trafik polisi yok." yorumunda bulundu.

Yangında evi kullanılamaz hale gelen aktör James Wood da sosyal medyadan, Demokrat isimleri hedef alarak, "Bu yangın ‘iklim değişikliği’ yüzünden değil, cahil aptal. Bunun nedeni, senin gibi liberal aptalların (California Valisi) Gavin Newsom ve (Los Angeles Belediye Başkanı) Karen Bass gibi liberal aptalları seçmesi. Birisi yangın yönetimi hakkında hiçbir şeyden anlamıyor, diğeri ise su depolarını bile dolduramıyor.” ifadesini kullandı.

Ünlü aktris Sara Foster da Los Angeles'ta aşırı yüksek vergiler ödediklerini ancak eyaletin bu kadar büyük orman yangınlarıyla başa çıkmadığını ve tamamen hazırlıksız olduğunu belirtti.

Foster, sosyal medya hesabından, "Hidrantlarımız boştu. Bitkiler aşırı büyümüştü ve çalılar temizlenmemişti. Eyalet valimiz, kabile liderleri balıkları korumak istediği için rezervuarlarımızı boşalttı. İtfaiye bütçemiz belediye başkanımız tarafından kesildi." yorumunu yaptı.

"3. dünya ülkesi gibi"

Daha önce Los Angeles belediye başkanlığı için yarışan milyarder Rick Caruso da, bölgenin yangınları önleme ve müdahale konusunda ciddi zafiyet içinde olduğunu ifade etti.

Caruso, "Yangın hidrantlarından su gelmiyor. Bu itfaiyecilerimizin değil kentin kötü yönetimi. Buradaki durum sanki 3. dünya ülkesi gibi." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda ünlü evini yangında kaybetti

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, yangında Adam Brody, Leighton Meester, Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver, Anna Faris, Spencer Pratt ve Ricki Lake gibi birçok ünlünün Los Angeles'ın en pahalı bölgelerindeki evlerini kaybettikleri ya da evlerinin zarar gördüğü belirtildi.

Yangınlarda 5 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 bölgede devam ettiğini, şimdiye kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar 2 bine yakın evin kullanılamaz hale geldiğini ifade etmişti.

Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiği bildirilmişti.

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