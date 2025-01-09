Los Angeles Belediye Başkanı, yangınlar sürerken Gana gezisinden dönmediği için eleştiriliyor

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın "Özel Misyonlar Temsilcisi" olarak aday gösterdiği Richard Grenell, X sosyal medya hesabından, "şehir yerle bir olurken" Bass'ı Afrika'da olmakla eleştirdi.

Amerikalı iş insanı Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, Bass'ı "beceriksiz" olmakla suçladı.

Hollywood'daki tahliye kararı kaldırıldı

Bass, yaptığı basın açıklamasında, şiddetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına yol açtığını ifade etti.

Aşırı kuraklığın da yangınları etkilediğini belirten Bass, rüzgarların biraz dindiğini bu sayede Hollywood'da yapılan çalışmalarda aşama kaydedildiğini söyledi.

Hollywood'daki tahliye kararının kaldırıldığını dile getiren Bass, basın toplantısında da eleştirilere maruz kaldı.

⁠Bass sessiz kaldı

Yangınlar sırasında Gana gezisinde olan Bass, dün seyahat dönüşü havaalanında gazetecilerin sorularıyla karşılaşmıştı.

Los Angeles'ta yangınlar sürerken Gana ziyaretinden dönmediği için eleştirilen Bass, "Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtsız bırakmıştı.