Londra’daki sıcak hava dalgası 263 can aldı

Dünya Hava Olaylarını İlişkilendirme (World Weather Attribution) grubunun yayınladığı araştırma, iklim krizinin Avrupa genelindeki sıcaklığa bağlı ölümleri üç katına çıkardığını ortaya koydu.

Bilim insanları, Haziran sonu ile Temmuz başında Avrupa'yı etkisi altına alan sıcaklıkların, iklim değişikliği olmasaydı 1 ila 4 derece daha serin geçeceğini belirtti.

12 şehirde 2 bin 300 ölüm, bin 500'ü iklim krizinden

Araştırma, Londra, Paris, Madrid, Barselona ve Roma dahil olmak üzere 12 büyük Avrupa kentinde toplam 2 bin 300 sıcaklığa bağlı ölüm yaşandığını tahmin ediyor. Bunların yaklaşık bin 500'ü, yani yüzde 65'i insan faaliyetleri kaynaklı küresel ısınmadan kaynaklanıyor.

Geçtiğimiz hafta Londra’da sıcaklıklar 34°C’ye kadar yükselmiş ve Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, halk sağlığı için amber düzeyinde sıcaklık uyarısı yayımlamıştı.

“Sessiz ama yıkıcı”: En çok yaşlılar etkileniyor

Araştırmada görev alan bilim insanları, sıcak hava dalgalarının "sessiz ama yıkıcı" olduğunu vurgulayarak, 1.3°C'lik mevcut küresel ısınmanın bile yaşlılar ve savunmasız gruplar için ölümcül sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Londra’daki 263 ölümün yanı sıra, Madrid’de 317 ve Paris’te 235 kişinin sıcak hava nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Çoğu ölümün ileri yaş gruplarında gerçekleştiği belirtildi. Uzmanlar, Avrupa genelinde yaşlanan nüfusun, daha uzun, daha sıcak ve daha sık yaşanan sıcak hava dalgaları karşısında giderek artan bir risk altında olduğuna dikkat çekti.

“Isı kubbesi” sıcakları artırdı

23 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında Avrupa’nın üzerinde oluşan yüksek basınçlı “ısı kubbesi”nin, sıcak ve kuru havayı bölgeye hapsettiği ve Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava kütlesiyle birlikte sıcaklıkları olağanüstü seviyelere taşıdığı ifade edildi.

Bilim insanları, bu tür analizlerin sadece 12 şehirde yapıldığını ve bu verilerin Avrupa’daki gerçek sıcaklığa bağlı ölüm tablosunun sadece küçük bir kısmını yansıttığını vurguladı. Gerçek sayıların on binlere ulaşabileceği ifade ediliyor.