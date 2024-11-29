Puslu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.11.2024 04:55

Londra'da terör örgütü PKK yandaşları polisle çatıştı

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından ikinci kez eylem düzenleyen terör örgütü yandaşları yine polisle çatıştı.

Londra'da terör örgütü PKK yandaşları polisle çatıştı
[Fotograf: AA]

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Turnpike Lane tren istasyonu çıkışında bir araya gelen terör örgütü PKK yandaşları, daha sonra polisin arama yaptığı Haringey'deki "toplum merkezi" adı altında kullandıkları derneğe doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında Türkiye ve İngiltere aleyhine sloganlar atan terör örgütü yandaşları, dernek yakınlarında barikat kurmak isteyen polisle çatıştı.

İngiltere polisi: Terör örgütü PKK'ya yönelik 'çok ciddi' iddiaları araştırıyoruz
İngiltere polisi: Terör örgütü PKK'ya yönelik 'çok ciddi' iddiaları araştırıyoruz

Terör örgütü PKK yandaşlarının, polis memurlarına su şişeleri fırlatarak saldırmaya çalışmasının ardından grup ile polis arasında arbede yaşandı.

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı

Londra'da polisin yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Müdürlüğünün 27 Kasım Çarşamba sabahı başkentteki farklı adreslere operasyon düzenlediği belirtilmişti.

Açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si kadın, 7 kişinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Aramaların yapıldığı adreslerin çevresinin yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bölgede polisin ve devriye sayısının artırılacağı duyurulmuştu.

İngiltere'deki terör örgütü PKK'lı gruplar panikte

Türkiye'deki resmi kaynaklar da İngiltere'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya yönelik, güvenlik güçleri tarafından terörizmin finansmanı, kara para ile mücadele ve eleman devşirme gibi konularda çalışma yürütüldüğünü bildirmişti.

Bu kapsamda ilgili bilgilerin Türk yetkililer tarafından İngiltere makamlarına düzenli olarak aktarıldığı, dosyanın tamamlanmasının ardından İngiltere makamlarının operasyon kararı aldığı kaydedilmişti.

Kaynaklar, geleneksel olarak terör örgütü PKK'nın uzantılarından biri olan derneğe baskın yapılmasının ve derneğin iki hafta boyunca kapatılıp incelemeye alınmasının önemine işaret etmişti. Kaynaklar, İngiltere'deki terör örgütü PKK'lı grupların panikte olduğu değerlendirmesini yapmıştı.

Örgüt destekçileri ile polis arasında arbede çıkmıştı

Gözaltı işlemlerinin ardından başlayan arama çalışmalarına Londra'daki terör örgütü PKK sempatizanları tepki göstermişti.

Haringey'deki dernek önünde bir araya gelen örgüt destekçileri ile bu noktada barikat kurmak isteyen polis arasında arbede çıkmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
İngiltere PKK/YPG Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Kırgızistan'da öğrenciler 'Üsküdar'a gider iken' bestesini icra etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:50
Taksi ve dolmuşlara 'acil durum butonu' zorunluluğu getirildi
04:37
Kırgızistan'da öğrenciler 'Üsküdar'a gider iken' bestesini icra etti
04:32
Katil İsrail sığınmacıların kaldığı çadırı bombaladı
03:38
İBB'nin yol çalışması çileye döndü
03:00
İngiltere polisi: Terör örgütü PKK'ya yönelik 'çok ciddi' iddiaları araştırıyoruz
02:35
ABD'de Demokrat Kongre üyelerine bombalı saldırı tehdidi
Karasu kıyısındaki sığlaşma nedeniyle hamsi tekneleri yakın limanlara yönlendirildi
Karasu kıyısındaki sığlaşma nedeniyle hamsi tekneleri yakın limanlara yönlendirildi
FOTO FOKUS
Türkiye uzayda tohum ıslahı başlattı
Türkiye uzayda tohum ıslahı başlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ