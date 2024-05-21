Az Bulutlu 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2024 13:03

Londra'da sahibi olduğu köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki evinde kendisine ait iki köpeğin saldırısına uğrayan 50'li yaşlardaki kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Londra'da sahibi olduğu köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra'nın doğusundaki bir evde yaşayan 50'li yaşlardaki kadının, kendi köpeklerinin saldırısına uğradığı ihbarı üzerine dün yerel saatle 13.00 civarında olay yerine intikal edildiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadının olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

American Bully XL cinsi köpeklerin önce evin odasında tutulduğu, tehdit nedeniyle silahlı polis memurlarının olaya müdahale ettiği aktarılan açıklamada, durumu değerlendiren memurlarının iki köpeği güvenli şekilde ele geçirmeyi başardığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu köpekler kayıtlı Bully XL köpekleriydi ve memurlar gelmeden önce evin bir odasında tutuluyorlardı. Olay sırasında evden çıkmadılar." ifadesine yer verildi.

"American Bully XL" cinsi köpeklerin yasaklanması kararı alınmıştı

Ülkenin Staffordshire bölgesinde 14 Eylül 2023'te de iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, saldırının ertesi günü yaptığı açıklamada, "American Bully XL" cinsi köpeklerin toplum için tehlikesinin açık olduğunu belirterek, bu türün yıl sonuna kadar yasaklanması için acil talimat verdiğini bildirmişti.

Sunak, yasaklama kararıyla köpek saldırılarının sona erebileceğini ve insanların güvende tutulabileceğini kaydetmişti.

İngiltere ve Galler'de 1 Şubat itibarıyla muafiyet belgesi olmadan Bully XL cinsi köpeğe sahip olmak cezai suç haline gelmişti.

Bu cins köpeklere sahip olanların, diğer kısıtlamaların yanı sıra hayvanı kısırlaştırmış olması, mikroçip taktırmış olması ve toplum içinde ağızlıklı ve tasmaya bağlı olarak gezdirmesi zorunluluğu bulunuyor.

ETİKETLER
İngiltere Köpek
Sıradaki Haber
Hindistan, trenlerin fillere çarpmasını önlemek için yapay zekadan yararlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Bakan Fidan Reisi'nin cenazesine katılacak
13:09
Antalya'da nesli tehdit altındaki kanguru faresi görüntülendi
13:08
İsrail'in 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli sayısı 8 bin 815'e çıktı
13:09
PTT'den vatandaşlara 'sahte gönderi etiketi' uyarısı
13:02
Bakan Göktaş: 2002'den bugüne kadar istihdam edilen engelli sayısı tam 12 kat arttı
12:49
Türkiye'de 3 bin 703 endemik tür bulunuyor
Hizan'da nilüferler açtı
Hizan'da nilüferler açtı
FOTO FOKUS
Filistinli genç iletişimci, İsrail zulmünü dünyaya duyurmak istiyor
Filistinli genç iletişimci, İsrail zulmünü dünyaya duyurmak istiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ