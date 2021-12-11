Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 20:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Londra'da Kensigton Sarayı yakınında bankada soygun girişimi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere'nin Başkenti Londra'daki Kensington Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu. Bankaya soygun girişimi olduğu açıklanan olayda şüpheli, polisler tarafından vuruldu.
Londra polisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 15.04’te (TSi 18.04) bir erkeğin silahla banka ve bahisçilerin bulunduğu bir yere girdiğine dair ihbarda bulunuldu.
Şüphelinin daha sonra bir araca binerek bölgeyi terk ettiği görüldü. Saat 15.19'da (TSi 18.19) silahlı polisler, Kensington Sarayı yakınlarında bir aracı durdurdu.
Polislerin açtığı ateşte, şüpheli yaralandı. Bunun üzerine olay yerine ambulans çağrılsa da söz konusu kişi hayatını kaybetti.
Terörle bağlantısı olmadığı değerlendirilen olay sonrası Sarayın tarafındaki yollar trafiğe kapatıldı.
Etiketler: İngiltere
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