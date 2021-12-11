Tartışma devlete ait bir haber sitesinde çıkan yazıyla başladı. Yazıda partinin 95 milyon üyesinden, ülkenin iyiliği için 3 çocuk yapması istendi.

Yazıda, "Tüm parti üyeleri üç çocuk sahibi olmalı, üyelerin bekar kalmasına, bir ya da iki çocuk sahibi olmalarına izin verilmemeli" ifadeleri yer alıyor.

Gündeme oturan yazı, tepki alınca yayından kaldırıldı

Geçen ay yayınlanan ancak sosyal medyada bir anda gündeme oturan yazı,

yoğun tepki alınca yayından kaldırıldı.

Yapılan eleştirilerde ülkedeki hayat pahalılığı ve öğretim masrafları öne çıktı.

Çin yaşlanan nüfusa çare arıyor

Çin'de bir süredir hükümet yaşlanan nüfus ve azalan doğum oranına çare arıyor.

2020'de yapılan nüfus sayımında toplumun yüzde 18'inin 60 yaş üzerinde olduğu tespit edildi.

Pekin yönetimi doğumları teşvik için 2016'da tek çocuk politikasını sonlandırmış, yeni doğum teşviklerini uygulamaya koymuştu.

Genç nüfusun ve iş gücünün azalıp yaşlı nüfusun artması ekonomi için fazladan yük anlamına geliyor.