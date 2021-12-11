Bosna Hersek’teki Sırp entite yönetiminin aldığı kararlar ülkedeki siyasi krizi iyice tırmandırdı.

Kararlar hem ülke içinde hem batı dünyasında büyük tepki gördü.

Bosnalı Sırp siyasetçi Milorad Dodik liderliğindeki iktidar koalisyonu, devlet kurumlarının yetkilerinin entite düzeyinde kurulacak paralel kurumlara devredilmesini meclis oturumuna taşıdı.

Böylece ulusal düzeyde yargı, vergi, savunma ve güvenlik kurumlarını kurmayı öngören kararlar oylandı.

Bosnalı Sırp muhalifler entite meclisindeki oturumu terk ederek oylamaya katılmadı.

49 vekilin aldığı karar 6 ay içinde uygulanacak

Ancak entite içinde paralel bir devlet oluşturulmasını öngören skandal karar, 49 milletvekilinin oyu ile kabul edildi.

Meclis, oylanan maddelerin değerlendirip 6 ay içinde uygulanması için entite hükümetini görevlendirdi.

Tepkiler çığ gibi büyüyor

Sırp Demokrat Partisi Başkanı Mirko Şaroviç, kararı eleştirerek, "Alınan kararlar barışı doğrudan tehdit ediyor. Savaş olmadan bu kararlar uygulanamaz. Alınan kararları desteklemiyoruz." dedi.

Savcılık dava açmaya çağrıldı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Şefik Caferoviç de Entite Meclisi'nin barış ve istikrarı bozan kararları nedeniyle Bosna Hersek savcılığını dava açmaya çağırdı.

Hırvat üye Zeljko Komsic ise "Entite Meclisi Dayton anlaşmasını terk etti" dedi.

Batılı ülkeler tepki gösterdi

Bosnalı siyasetçilerin yanı sıra Avrupa ülkeleri de karara hızla tepki gösterdi.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Büyükelçilerinin ortak açıklamasında,"Ayrılıkçı kararlar Bosna Hersek ve bölgenin istikrarını tehdit ediyor" uyarısı yapıldı.

