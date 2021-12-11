Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki ziyarette, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ve Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan da hazır bulundu.

Ziyaretin sonunda Kuntz'a, üzerinde isminin yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye edildi.