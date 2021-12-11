Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stefan Kuntz'dan Antalyaspor'a ziyaret
[Fotoğraf: AA]
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'i ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki ziyarette, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ve Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan da hazır bulundu.
Ziyaretin sonunda Kuntz'a, üzerinde isminin yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye edildi.
Etiketler: Antalyaspor Stefan Kuntz
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