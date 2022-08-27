İngiltere'nin başkenti Londra'da bir hayvanat bahçesinde hayvanların boyları ve kiloları ölçüldü. Sağlık kontrolleri yapıldı.



Hayvanlar bakımdan geçirildi ölçümleri tamamlandıktan sonra veriler listelendi.

Hayvanlara ölçüm sırasında yem verilerek motivasyon da sağlandı.Kaplanın ölçü tablosuyla eğlendiği dakikalar bakıcılar tarafından kaydedildi.Bir salyangozun bile ağırlığı ölçüldü.

Bilgilerin daha sonra istatistikleri karşılaştırmak için dünyadaki hayvanat bahçeleriyle paylaşıldığı aktarıldı.