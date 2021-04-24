Yerel saatle 13.00'te Hyde Park'ta bir araya gelen grup toplu halde yürüyüşe geçti.

Başkent Londra'nın işlek caddelerinde yürüyüşlerini sürdüren göstericiler, eylemi Hyde Park'ta sonlandırdı.

Kentte trafiğin durmasına neden olan gösteride en az bir kişi gözaltına alındı.

"Aşı pasaportuna hayır", "Zorunlu aşıya hayır" ve "Yalanları ve karantinayı sonlandırın" yazılı pankartların taşındığı gösteride önlemlerin kaldırılması ve COVID-19 aşılarının uygulanmaması istendi.

Grubun önceki aylarda yaptığı gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.