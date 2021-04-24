ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını skandal bir şekilde 'soykırım' olarak tanımasına tepkiler art arda geliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Biden'ın tarihi bir skandal olarak değerlendirilen "soykırım" tanımlamasını kınadı. 'Tarihi hata' olduğunu söyledi.