Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aliyev'den Biden'ın skandal sözlerine kınama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasını kınadı. 'Tarihi hata' olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını skandal bir şekilde 'soykırım' olarak tanımasına tepkiler art arda geliyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Biden'ın tarihi bir skandal olarak değerlendirilen "soykırım" tanımlamasını kınadı. 'Tarihi hata' olduğunu söyledi.
Etiketler: İlham Aliyev Soykırım ABD Joe Biden
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