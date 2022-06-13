Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Litvanya Ukrayna için 6 keşif dronu satın aldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Litvanya 990 bin euro değerinde 6 keşif dronu satın aldı. Dronlar Ukrayna'ya yollanacak.
"Cenco.net" internet sitesinin haberine göre, Litvanya'nın aldığı 990 bin euro değerindeki "EOS C VTOL" tipi 6 dronun 4'ü yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yollanacak.
Litvanyalı gazeteci Andrus Tapinas tarafından duyurulan haberde, diğer 2 dronun da iki ay içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceği bilgisi paylaşılırken dronların 990 bin euro değerinde olduğu açıklandı.
Etiketler: Ukrayna
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