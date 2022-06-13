"Cenco.net" internet sitesinin haberine göre, Litvanya'nın aldığı 990 bin euro değerindeki "EOS C VTOL" tipi 6 dronun 4'ü yakında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yollanacak.

Litvanyalı gazeteci Andrus Tapinas tarafından duyurulan haberde, diğer 2 dronun da iki ay içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceği bilgisi paylaşılırken dronların 990 bin euro değerinde olduğu açıklandı.