Nauseda, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna katılarak konuşma yaptı.

Rusya'nın Avrupa değerlerine sürekli tehdit oluşturduğunu belirten Nauseda, "Hepimizi ezmeden önce bu saldırganlığı durdurmalıyız." dedi.

Nauseda, sadece Ukrayna halkının kaderinin buna bağlı olmadığını, Avrupa'da kalıcı barışın da bu sayede mümkün olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Rusya Ukrayna'ya karşı gaddar savaşını durdurana kadar bu ülkeye yönelik yaptırımları sertleştirmeliyiz. Ayrıca saldırı suçlarının sorumlularından hesap sormalıyız. Bu nedenle bu tür suçları soruşturacak özel bir uluslararası mahkeme kurulmasını destekliyorum. Ayrıca Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasına da destek veriyorum."

Nauseda, bir barış projesi olarak kurulan Avrupa topluluğunun bugün eşi görülmemiş bir baskı altında olduğunu, bu yüzden barış, özgürlük, demokrasi ve refahın kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği'nin genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Nauseda, "Daha güçlü bir Avrupa için gelmek isteyenler reform yapmaya hevesli. Bugün AB'yi daha güçlü yapmak istiyorsak yeni üyeleri kucaklamalıyız. Bu vesileyle Ukrayna, Moldova ve Batı Balkan ülkeleriyle ilgili alınan son kararları memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Nauseda, özellikle Moldova'nın son dönemde Rusya yanlılarından ciddi bir siyasi baskı ve enerji sorunu çektiğini belirterek bu ülkenin AB'nin daha fazla desteğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.