Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, ülkenin önde gelen ticari kentlerinden Blantyre ve çevresinde sel ve taşkınların yol açtığı yıkım sonrası güneydeki 10 farklı bölgede "ulusal afet" ilan etti.

Başkanlık Sekreteri Colleen Zamba, hükümetin, tüm gücüyle afetten etkilenenlere yardım ulaştırmaya çalıştığını belirterek, yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarını çalışmalara destek olmaya çağırdı.

[Fotoğraf: AP]

Ulusal afet ilan edilen kentler Blantyre, Chikwawa, Chiradzulu, Mulanje, Mwanza, Neno, Nsanje, Thyolo, Phalombe ve Zomba oldu.

Malavi polisi, şimdiye kadar 100'den fazla kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını duyurdu.

Bölgede eğitim ve ulaşım hizmetleri de verilemiyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, "tarihin en uzun süren kasırgası" olabileceğini açıklamıştı.

Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişinin etkilendiği ilk kasırgada, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.