İsrail'de hükümetin "reform", muhalefetin ise "darbe" olarak gördüğü yargı sisteminde değişiklik planlarına itiraz için bir araya gelen protestocular, Batı Kudüs'teki Meclis binası yakınında gösteri düzenledi.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Maliye, İçişleri ve Ekonomi Bakanlığı binalarına giden yolları yere yatarak kapatan göstericiler bölgedeki sivil düzeni ihlal etti.

Polisin göstericileri bölgeden tahliye etmek için defalarca uyardığı ancak müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine gösteriye müdahale edilerek 10 protestocunun gözaltına alındığı açıklandı.

Açıklamada, "İsrail polisi, yasal sınırlar dahilinde gösteri özgürlüğüne izin vermeye devam edecek, ancak yasalara aykırı olarak kamu düzeninin ihlaline izin vermeyecektir." ifadesine yer verildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog dün yaptığı açıklamada, hükümetin yargı planının ardından, ülkesindeki durumun "çok tehlikeli, siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili sonuçları olabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi

İsrail'de başta Tel Aviv olmak üzere çeşitli kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı kitlesel protestolar 10 haftayı geride bıraktı.

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargı paketi içinde açıkladığı maddeler, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.