Federal savcıların yaptığı açıklamada, salgın sırasında ihtiyacı olan çocuklara besin servisi yapılması için sağlanan hükümet yardım programından 250 milyon dolar çalmakla suçlananlara, 10 kişinin daha eklendiği belirtildi.

Başsavcı Andy Luger, şimdiye kadar 6 kişinin suçunu kabul ettiğini ve olayla ilgili daha fazla bilginin toplandığını aktardı.

Luger, "Soruşturmamız devam ediyor ve gelecekte daha fazla suçlama olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şüphelilerin, Pelican Rapids, Faribault, Burnsville, Minnetonka, Bloomington, Minneapolis ve St. Paul'da sahte yemek servisi yardımları düzenlediklerini kaydeden Luger, toplam nüfusu 2 bin 500 kişi olan Pelican Rapids'de bir kadının günlük 2 bin 560 öğün yemek servis ettiğini savunduğunu; kadının böylelikle yaklaşık 3,7 milyon dolar elde ettiğini aktardı.

Başsavcı Luger, Eylül 2022'de dolandırıcılıkla elde edilen yaklaşık 50 milyon dolarlık mülke el konulduğunu, bu rakamın 66,6 milyon doların üzerine çıktığını ve artmaya devam ettiğini vurguladı.

Minnesota'da faaliyet gösteren "Feeding Our Future" adlı kar amacı gütmeyen kuruluş, komployu düzenlemekle suçlanırken, şüphelilerin söz konusu paraları mülklere, arabalara ve lüks ürünlere harcadığı iddia ediliyor.

Olayla ilgili Eylül 2022'de, 47 kişi suçlanmıştı.

Şüphelilerin, kurdukları sahte dağıtım ağıyla binlerce çocuğa yemek servisi yapıldığı imajı oluşturduğu öne sürülmüştü.