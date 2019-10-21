Barış Pınarı Harekatı öncesinde "YPG, PKK'nın ayrılmaz bir parçasıdır" dedi. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını savundu.

Terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınar Harekatı ile birlikte ağız değiştirdi.

Harekatı "Suriye Kürtlerine saldırı" olarak niteledi. Yetmedi, Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısı hazırladı.

Ilımlı ifadeler geri döndü

ABD'li Senatör Lindsey Graham yine şaşırtmadı. Türkiye ve ABD, YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda uzlaşınca ılımlı ifadeler kullanmaya başladı.

Amerikalı Senatörün fikri, Trump ile görüşmesinin ardından değişti.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Graham, "Tarihi çözümler mümkün" dedi.

Birçok kez savunduğu terör örgütü YPG'nin, 30 km güneye çekilmesine de karşı çıkmadı.

Hatta, terör örgütü DEAŞ'ın zapt edilmesi konusunda daha iyimser olduğunu söyledi.

"Kartları iyi oynarsak, Suriye'de yıllardır elimizden kaçırdığımız tarihi çözümlere sahip olabileceğimiz konusunda çok daha iyimserim" dedi.

Kaynak: TRT Haber



