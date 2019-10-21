Lindsey Graham bir kez daha ağız değiştirdi21 Ekim 2019 Pazartesi 12:24 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 12:34
Daha önce PKK/YPG konusunda Türkiye'ye destek veren, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından ise tam tersi tavır takınan Amerikalı Senatör Lindsey Graham Trump ile görüşmesi sonrası yine ağız değiştirdi.
Barış Pınarı Harekatı öncesinde "YPG, PKK'nın ayrılmaz bir parçasıdır" dedi. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını savundu.
Terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınar Harekatı ile birlikte ağız değiştirdi.
Harekatı "Suriye Kürtlerine saldırı" olarak niteledi. Yetmedi, Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısı hazırladı.
Ilımlı ifadeler geri döndü
ABD'li Senatör Lindsey Graham yine şaşırtmadı. Türkiye ve ABD, YPG'li teröristlerin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda uzlaşınca ılımlı ifadeler kullanmaya başladı.
Amerikalı Senatörün fikri, Trump ile görüşmesinin ardından değişti.
Amerikan Fox News kanalına konuşan Graham, "Tarihi çözümler mümkün" dedi.
Birçok kez savunduğu terör örgütü YPG'nin, 30 km güneye çekilmesine de karşı çıkmadı.
Hatta, terör örgütü DEAŞ'ın zapt edilmesi konusunda daha iyimser olduğunu söyledi.
"Kartları iyi oynarsak, Suriye'de yıllardır elimizden kaçırdığımız tarihi çözümlere sahip olabileceğimiz konusunda çok daha iyimserim" dedi.
Kaynak: TRT Haber