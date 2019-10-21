İspanya hükümetine bağlı İletişim Devlet Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, diktatör Franco'nun Şehitler Vadisi'ndeki anıt mezarda bulunan kalıntılarının El Pardo'daki Mingorrubio Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına taşınmasının 24 Ekim'de yerel saatle 10.30'da (TSİ 11.30) gerçekleşeceği bildirildi.

Hükümet, Franco'nun kalıntılarının, Mingorrubio Mezarlığı'nın girişinde kapalı bir anıtın içinde olan eşi Carmen Polo'nun yanına gömülmesi işleminin "diktatörün ailesine saygı ve onur kapsamında" yürütüleceğini kaydetti.

Ayrıca işlemlerin basına ve halka tamamen kapalı olacağı, mezarlıkta sadece diktatörün torunlarından oluşan aile üyeleri, noter ve Adalet Bakanı Dolores Delgado'nun bulunacağı bilgisi v erildi.

Bu arada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilecek olmasını "İspanyol demokrasisini saran bir çemberin sembolik olarak kapatılması" olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi süreci

İspanya'da Haziran 2018'de iktidara gelen sosyalist azınlık hükümeti, 2007'de çıkartılan Tarihi Bellek Yasası'nın uygulanması gerekçesiyle 24 Ağustos 2018'de diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı.

İspanyol Meclisinde de onaylanan kararname sonrası, hükümet yetkilileri önce aralık sonuna, daha sonra da ocak sonuna diktatör Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına ilişkin açıklamalar yapmış ancak bunu sonuçlandıramamıştı.

Franco'nun torunlarının yaptığı itirazlar sonucu hükümetin kararı yargıya taşınırken, Yüksek Mahkeme hükümeti haklı bulup diktatörün mezar yerinin değiştirilmesi için onay vermişti.

Hükümet, 11 Ekim'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi işleminin en geç 25 Ekim'e kadar yapılması kararını almıştı.

İspanya'da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975 döneminde ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikanın içine defnedilmişti.

Bazilikada, diktatör Franco'nun yanında faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarının yanı sıra İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.

Hükümet, bu mezarların da açılıp cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edilmesini planlıyor.

Kaynak: AA