Dünya
Almanya'da camiye saldırı düzenlendi21 Ekim 2019 Pazartesi 11:36 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 11:39
Almanya'nın Dortmund kentinde gece bir camiye molotofkokteylli saldırı düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Dortmund Eving Ulu Cami Derneği'ne saat 01.30 sularında düzenlenen molotofkokteylli saldırı sonucu çıkan küçük çaplı yangında camide hasar oluştu.
Saldırıda can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, caminin yönetim kurulu odasının camları kırıldı.
Terör örgütü yandaşları ya da aşırı sağcıların düzenlemiş olabileceğinden şüphelenilen saldırı sonucu çıkan yangının büyümeden söndürülmesiyle büyük bir facianın önüne geçildiği belirtildi.
Fotoğraf ve video kaydı alan polis, inceleme başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler: islam düşmanlığı almanya Cami Saldırısı DİTİB