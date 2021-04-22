2030 yılına kadar karbon emisyonunun azaltılması, İklim krizi ile mücadelenin istihdama ve dönüşüm teknolojilerine faydası ele alındı.

Zirvenin açılış oturumunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile yardımcısı Kamala Harris yaptı. Biden, iklim değişikliği konusunda bilimin inkâr edilemeyeceğini ve tepkisiz kalamayacaklarını vurguladı.

ABD 2030’a kadar sera gazı salımını düşürecek



Ülkedeki tüm sektörlere iklim değişikliği noktasında önemli görevler düştüğünü söyleyen Biden ABD’nin 2030'a kadar sera gazı salımını yarı yarıya düşürmeyi planladığını söyledi.

Ardından dünya liderleri teker teker söz almaya başladı.

Liderler iklim zirvesinde konuştu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin 2021-2025 yılları arasında kömür tüketimini kademeli olarak azaltacağını duyurdu.



İngiltere Başbakanı Boris Johson da, ''İklim değişikliğini gerçekten durdurmak istiyorsak, o zaman bu yıl ciddi olduğumuzu gösteren yıl olmalı.'' dedi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, '2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de iklim konusunda uluslararası güç birliğinden yana olduklarını söyledi.