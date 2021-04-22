Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 18:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Putin'den Zelenskiy'nin görüşme teklifine yanıt
[Fotoğraf: AA ]
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşme talebiyle ilgili, "Eğer ilişkileri onarmak istiyorsa Rusya buna memnun olur" dedi.
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Etiketler: Son Dakika Vladimir Putin Rusya Ukrayna
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