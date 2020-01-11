Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleriyle darbeci General Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkent Trablus'taki havaalanı yakınlarında çıkan çatışmada Hafter güçlerine ait 1 tank ile 15 araç imha edildi, 12 milis etkisiz hale getirildi.

Misrata ve Hums'ta deniz trafiği normal seyrinde

Hafter, Misrata ve Hums limanlarını deniz trafiğine kapattığını iddia etmişti.

Bu iddiaya UMH'den gelen yanıtta, konu hakkında yetki sahibi tek merci olan Ulaştırma Bakanlığından bu şekilde bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, AA