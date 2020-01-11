Libya'nın başkentinde Hafter güçlerine ait araçlar imha edildi11 Ocak 2020 Cumartesi 15:50 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 16:08
Uluslararası Trablus Havaalanı çevresindeki çatışmalarda, Hafter güçlerinin kullandığı 1 tank ile 15 araç imha edildi.
Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleriyle darbeci General Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar sürüyor.
Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başkent Trablus'taki havaalanı yakınlarında çıkan çatışmada Hafter güçlerine ait 1 tank ile 15 araç imha edildi, 12 milis etkisiz hale getirildi.
Misrata ve Hums'ta deniz trafiği normal seyrinde
Hafter, Misrata ve Hums limanlarını deniz trafiğine kapattığını iddia etmişti.
Bu iddiaya UMH'den gelen yanıtta, konu hakkında yetki sahibi tek merci olan Ulaştırma Bakanlığından bu şekilde bir açıklama yapılmadığı belirtildi.
Kaynak: TRT Haber, AA