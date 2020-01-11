Afganistan, Irak, Suriye...

Orta Doğu'daki birçok ülke, binlerce Amerikan askeri barındırıyor. Bu sayı, Washington'da alınan çekilme kararlarına rağmen giderek artıyor.

Son yaşananlar, akıllara eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bir türlü gerçekleşmeyen "Irak'tan ayrılma" vaadini getiriyor.

Washington, 2003 yılında işgal ettiği Irak'ta savaşın bittiğini ilan edip 170 bin askerinin tamamen çekileceğini duyurdu. Ancak çekilme süreci tamamlanmadı.

Buna gerekçe olarak da terör örgütü DEAŞ'ın artan eylemlerini gösterildi. Ülkeye 5 binin üzerinde ek güvenlik gücü sevk edildi.

İran da Amerika'nın boşaltacağını söylediği alanı doldurmak için adımlarını hızlandırınca olan Irak'a oldu. Ülke, 1979'dan bu yana gergin bir ilişkiye sahip olan ABD ve İran'ın çatışma alanına dönüştü.

Obama'nın vaatlerinden biri de işgal altındaki Afganistan'dan çekilmekti. 2014 yılında 9 bin 800 askerin ülkede kalacağı yönündeki sözlerin aksine bugün Afganistan'da 14 bin Amerikan askeri bulunuyor.

Trump da çekileceğini duyurmuştu

Mevcut Amerikan Başkanı Donald Trump da 2018 yılı sonunda Suriye'den çekilme kararını duyurmuştu. Ne var ki, askerler bölgeden ayrılmaya başladıktan hemen sonra yeni askeri üsler inşa edilmeye başlandı.

Suriye'nin kuzeyine, petrol alanlarını koruma bahanesi ile güneydeki üslerden ve Irak'tan asker sevk edildi.

Amerikan medyasına, Trump'ın çekilme kararlarının Pentagon tarafından kabul görmediğine dair pek çok bilgi sızdırılıyor.

İran ile ilişkiler

Donald Trump, bugüne dek "İran ile savaş istemiyorum" sözlerini birçok kez dile getirdi.

Oysa Tahran-Washington arasındaki gerginlik, Trump döneminde daha önce hiç olmadığı kadar tırmandı.

Trump, önce İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildi, ardından yaptırımlarını sıraladı. İran'a karşı koymak için Suudi Arabistan'daki askeri varlığını artıracağını duyurdu.

Son olarak da Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonun emrini bizzat verdi.

Kaynak: TRT Haber