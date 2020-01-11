Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor11 Ocak 2020 Cumartesi 14:14 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 14:18
Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivillere yönelik hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.
Esed rejimi, sabah saatlerinden itibaren, İdlib kent merkezi, Maarratünnuman ve Serakib ilçeleri ile Han es-Sübül, Hantutin, Tel Mennis, Deyr Sünbül, Neyreb, Kefer Battih, Dadih, Mardibse, Ruveyha ve Hamdiyye köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İdlib kent merkezinde 2, Neyreb köyünde ise 2'si çocuk 4 sivil savaş uçaklarının bombardımanında hayatını kaybetti.
Saldırılarda çok sayıda sivil yaralanırken, devam eden hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde önceki gün saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını bildirmişti.
Milli Savunma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes uygulamasının, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren başlatılacağını duyurmuştu.
Kaynak: AA