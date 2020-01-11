Dünya
Almanya’da İslam karşıtlarından camiye saldırı11 Ocak 2020 Cumartesi 14:23 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 14:45
Almanya'nın Finnentrop şehrinde bir grup İslam karşıtı, İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) ait Finnem Camii'ne taşlı saldırı düzenledi.
Gece saatlerinde düzenlenen saldırının ardından konuşan Finnem Camii ve Eğitim Merkezi Başkanı Ramazan Olmaz, şunları kaydetti:
"Rus ve Alman komşularımız camimize yapılan saldırı esnasında gürültüyle uyanıp polise haber vermişler. Biz de geceleyin polisin bildirmesiyle olaydan haberdar olduk. yüzleri maskeli bir kişi saldırı anında çevreyi gözetliyor. Kamera kayıtlarında maskeli 3 kişinin caminin ön tarafından taşlarla saldırıp dört penceremizi kırdığı ve duvarlara hasar verdiği görülüyor."
Kaynak: DHA
Etiketler: İGMG finnentrop Cami Saldırısı