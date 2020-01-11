Gece saatlerinde düzenlenen saldırının ardından konuşan Finnem Camii ve Eğitim Merkezi Başkanı Ramazan Olmaz, şunları kaydetti:

"Rus ve Alman komşularımız camimize yapılan saldırı esnasında gürültüyle uyanıp polise haber vermişler. Biz de geceleyin polisin bildirmesiyle olaydan haberdar olduk. yüzleri maskeli bir kişi saldırı anında çevreyi gözetliyor. Kamera kayıtlarında maskeli 3 kişinin caminin ön tarafından taşlarla saldırıp dört penceremizi kırdığı ve duvarlara hasar verdiği görülüyor."

Kaynak: DHA