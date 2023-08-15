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Dünya
AA 15.08.2023 15:52

Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalar sürüyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti ile Libya Başkanlık Konseyi'ne bağlı güçler arasında dün başlayan çatışmalar devam ediyor.

Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalar sürüyor
[Fotograf: AA]

Libya Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlk Yardım ve Acil Durum Birimi Sözcüsü Usame Ali, gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinin girişi başta olmak üzere çatışmaların devam ettiğini aktaran Ali, çatışma bölgelerinde mahsur kalan ailelerin birimi arayıp yardım istediğini ancak birimin bölgeye girme konusunda sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Çatışma bölgelerinden dün 26 ailenin tahliye edildiğini belirten Ali, Acil Durum Birimi'nin aileler ve sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için ateşkes talebinde bulunduğunu söyledi.

Silahlı güçlerden şu ana kadar herhangi bir yanıt alamadıklarını kaydeden Ali, sağduyulu davranılması çağrısında bulundu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında başkentin bazı bölgelerinde dün çatışmalar çıkmıştı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta 28 Mayıs'ta da Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"nın, hükümete bağlı "444 Tugayı"ndan bir yetkiliyi gözaltına alması sonucu taraflar arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.

Libya'da milis güçler arasındaki çatışmalar

Libya'nın batı bölgelerinde faaliyet gösteren ve halk arasında milisler anlamına gelen "milişiyyat" olarak isimlendirilen birbirinden bağımsız silahlı gruplar arasında çeşitli aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.

Farklı üniformaları ile tanınan söz konusu silahlı gruplar, kağıt üzerinde Başkanlık Konseyi Başkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığına bağlı olsa da bağımsız hareket ediyor.

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