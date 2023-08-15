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Dünya
AA 15.08.2023 15:48

İran'da 269 kent su krizi yaşıyor

İran genelinde 269 kentin su krizi yaşadığı belirtilerek tasarruflu kullanım çağrısı yapıldı.

İran'da 269 kent su krizi yaşıyor
[Fotograf: TRT Haber]

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre Su Endüstri Sözcüsü Haşim Amini, ülkedeki su sorunu ve kuraklıkla mücadele stratejisiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

İranlı yetkili, ülkede 269 kentte su krizi yaşandığını ifade ederek "Meşhed'in suyunu sağlayan Dostluk Barajı kritik durumda, Tebriz'de Nahand Barajı kurudu." dedi.

Zencan ve Tabas'ın yer altı suları ile Sistan-Beluçistan'daki göletlerin tehlikede olduğunu belirten Amini, ülkede bulunan barajlardaki suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Koruma Kurumu Başkanı Ali Selaceke de geçen hafta kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü Urumiye Gölü'nün durumunun iyi olmadığını ve sorunun uluslararası nitelikte olduğunu belirtmişti.

İranlı uzmanlara göre, ülkedeki su krizi beraberinde "yaşam alanının küçülmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel çatışmaları" da getiriyor.

İran'da kuraklık ve yönetimin su kaynaklarını idare etmedeki yetersizliği, son yıllarda ülkenin bazı illerinde protestolara yol açmıştı.

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