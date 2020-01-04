Libya'dan "BM'ye güvenmiyoruz" açıklaması04 Ocak 2020 Cumartesi 02:44 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 02:44
Libya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hişam Ebu Şekivat, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, Hafter'e bağlı güçlerin sivil hedeflere saldırılarıyla ilgili herhangi bir tavır sergilemediği için, artık BM'ye güvenmediğini söyledi.
Libya'da özel televizyon kanalı Ahrar'a açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Şevikat, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) darbeci General Halife Hafter'in Trablus'taki Uluslararası Mitika Havalimanı'na düzenlediği saldırının Birleşmiş Milletler (BM) misyonuna ayrıntılarıyla aktarıldığını, ancak hiçbir şekilde harekete geçmediklerini dile getirdi.
Şevikat, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin başında bulunduğu BM Destek Misyonuna güven duymadıklarını belirterek, "Artık BM misyonuna bel bağlamıyoruz." ifadesini kullandı.
Bu arada, Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa Mecii de yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir İHA'nın Trablus'un güneyinde Sevvani bölgesindeki 7 Nisan Askeri Kampı'na saldırı düzenlediğini aktardı. Saldırıda maddi hasar meydana geldiğini belirten Mecii, can kaybı yaşanmadığını kaydetti.
Ayrıca, 20 Grad füzesiyle Mitika Havalimanı'na düzenlenen saldırı ise hava trafiğinin durmasına neden oldu.
Kaynak: AA