Dünya
Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkesindeki silahlı saldırıyı kınadı04 Ocak 2020 Cumartesi 02:30 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 02:29
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Kogi eyaletinde düzenlenen ve 19 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınadı.
Nijerya Devlet Başkanı Buhari, yazılı açıklamasında, Kogi eyaletine bağlı Tawari bölgesinde meydana gelen ve 19 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıyı kınadığını kaydetti.
Devlet Başkanı Buhari, Kogi hükümeti ve halkına başsağlığı dileyerek, "Hiçbir grubun masum insanların canını almaya hakkı yoktur. İntikam almaya yönelik saldırılar sorunların çözümüne faydalı olmaz. Tam aksine olayların büyümesine neden olur." ifadelerini kullandı.
Nijerya'nın Kogi eyaletine bağlı Tawari bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: nijerya silahlı saldırı Muhammed Buhari