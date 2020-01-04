Nijerya Devlet Başkanı Buhari, yazılı açıklamasında, Kogi eyaletine bağlı Tawari bölgesinde meydana gelen ve 19 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıyı kınadığını kaydetti.

Devlet Başkanı Buhari, Kogi hükümeti ve halkına başsağlığı dileyerek, "Hiçbir grubun masum insanların canını almaya hakkı yoktur. İntikam almaya yönelik saldırılar sorunların çözümüne faydalı olmaz. Tam aksine olayların büyümesine neden olur." ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın Kogi eyaletine bağlı Tawari bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA