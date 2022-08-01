Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 00:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Libya'da tribün çöktü: Çok sayıda yaralı var
Libya’da şampiyonluk kutlamaları sırasında tribün çöktü. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Libya’da Al-Ittihad Tripoli takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarların kutlama yaptığı tribün çöktü.
Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Kutlamanın başkent Trablus’ta Bab Bin Gashir bölgesindeki kulüp merkezinde yapıldığı belirtildi.
Yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Al-Ittihad Tripoli, Tunus'taki Radis Stadyumu’nda oynan maöta Al Ahli Tripoli'yi 2-1 mağlup ederek, 18. kez Libya şampiyonu oldu.
Etiketler: Libya
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