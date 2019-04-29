Libya'da sivil kayıplar ciddi boyutlara ulaştı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen Trablus'taki çatışma bölgelerinden sivillerin yaşadığı bölgelere gelişigüzel roket saldırıları devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasareviç, "Trablus'a cerrah ekibi takviyesinde bulunduk. 3 hastanede yaralıları kabul eden çalışma ekiplerimiz var. Cerrahi ekiplerimiz son 3 haftada 140 büyük çaplı, 100'den fazla da küçük ameliyat gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

"40 bin sivil yerinden edildi"

Trablus'taki çatışmalardan etkilenen tahmini 40 bin sivilin ise yerinden edildiğini belirten Jasareviç, sivillerin yerleştiği kamplardaki ihtiyaçları belirlediklerini söyledi.

Jasareviç, bölgedeki tüm sivillerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık kuruluşlarına yeteri kadar sağlık malzemesi tedarik ettiklerini kaydetti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de Trablus ve çevresinde devam eden çatışmalar nedeniyle insani durumun kötüye gittiği uyarısında bulunmuştu.

"Burkan el-Gadab" operasyonu

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar üç haftadır sürüyor.

Kaynak: AA