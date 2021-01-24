BM Libya Destek Misyonu, Libya Askeri Komitesi ve Güvenlik Çalışma Grubu ile toplantı yaptı.



Toplantı sonrası, Libya Güvenlik Çalışma Grubu Eş Başkanlığı, ateşkes anlaşması hükümlerinin hızlandırılması çağrısı yaptı. Ülkedeki paralı yabancı askerlerin varlığına bir an önce son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Çatışmalar nedeniyle kapalı olan Sirte ve Ebu Kıreyn arasındaki sahil yolunun açılması gerektiği de vurgulandı.



Ekim ayında varılan ateşkes anlaşması kapsamında ülkedeki tüm yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi kararlaştırılmıştı.