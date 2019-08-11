Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"nun sosyal medya sitesi Facebook'taki sayfasında yayımlanan açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'un kuzeyindeki Mitiga Havalimanı'nın yer aldığı Suk el-Cuma Mahallesi'ne rastgele roket ve topçu ateşiyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı nedeniyle 3 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, kurban kesim alanının da bulunduğu vurulan bölge ile zarar gören kurbanların fotoğrafları paylaşıldı.

Mitiga Havalimanı'nı vurdular

Öte yandan günün ilerleyen saatlerinde Hafter milislerinden ikinci ateşkes ihlali geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hafter milisleri uluslararası Havalimanı Mitiga'yı vurdu.

Sivil uçuşların yapıldığı Mitiga'da uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, BM'nin Kurban Bayramı'nda ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, 29 Temmuz'da Kurban Bayramı dolayısıyla taraflar arasında güven inşası ile esir ve cenaze değişimini de kapsayan bir ateşkes teklif etmişti.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na (BKON) katılmak için Ankara'ya gelen Selame, Libya'daki krize siyasi çözüm arayışlarına dair açıklama yapmıştı.

Selame, yakın zamanda açıkladığı 3 aşamalı çözüm planını "ilk adımda Kurban Bayramı süresince uygulanacak bir ateşkes, hemen ardından Libya ile ilişkili ülkelerin katılacağı uluslararası toplantı ve son olarak da Libyalı tarafların görüşmesi" şeklinde belirlediklerini söylemişti.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Kaynak: AA, Al Ahrar