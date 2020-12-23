Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya'da Hafter güçlerinden kurtarılan bölgede yeni toplu mezarlar bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarılan Terhune şehrinde iki yeni toplu mezar bulundu.
Toplu mezarlara, Rabıt kırsal bölgesinde bulunan kazı alanında ulaşıldı.
Bölgede kazılar, adli tıp ekiplerinin gözetiminde yürütülüyor.
Hafter yanlısı Kaniyat milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, kentte muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.
Etiketler: Libya
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