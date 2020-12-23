Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
İran'da 187 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 artarak 54 bin 156 oldu.
Ülkede son 24 saatte 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 177 bin 4'e çıktı.
COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 419'unun durumu ağır.
Şu ana kadar iyileşenlerin sayısı ise 914 bin 194.
Etiketler: İran Koronavirüs
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