Eski devlet başkanlarının aile fertleri de dokunulmazlık kapsamına alındı.



Yasa, polis ve savcılık sorgulamasının yanı sıra, arama ve tutuklamalara karşı da koruma içeriyor.

Tek mümkün suçlama: Vatana ihanet

Yeni yasa kapsamında, görevi bırakan devlet başkanları sadece vatana ihanet ile suçlanabilecek.

Böyle bir karar alınması için ise Devlet Duması'nda oy birliği gerekecek.



Rusya Anayasa Mahkemesi onayından da geçmesi halinde, eski devlet başkanlarının dokunulmazlıkları kaldırılabilecek.



Yasa ayrıca eski devlet başkanına Senato veya Federasyon Konseyi'nde ömür boyu senatörlük imkanı da tanıyor.

Putin'in görev süresi 2024'te doluyor

2000 yılından beri iktidarda bulunan Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in görev süresi 2024'te doluyor.

Geçen temmuz ayında yapılan anayasa değişiklikleri ile Putin'in 2 dönem daha aday olabilmesinin yolu açıldı.



Putin, yıllık basın toplantısında da 2024'te de aday olacağının sinyalini vermişti.