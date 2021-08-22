Libya 218 kanalında yer alan habere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin konuşlandığı Zilla bölgesindeki kontrol noktası bombalı saldırıya uğradı.

Haberde, saldırı nedeniyle yaralıların olduğu bilgisi paylaşılırken Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.