Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya'da bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Libya'nın orta kesiminde yer alan Zilla bölgesindeki bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendiği açıklandı.
Libya 218 kanalında yer alan habere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin konuşlandığı Zilla bölgesindeki kontrol noktası bombalı saldırıya uğradı.
Haberde, saldırı nedeniyle yaralıların olduğu bilgisi paylaşılırken Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Libya
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