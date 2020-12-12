Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, France24 televizyonuna konuştu, Macron yönetimini hedef aldı.

Nemruş, Türkiye ile Libya arasındaki askeri işbirliğinin ilan edilmiş anlaşmalara dayandığını söyledi, "Hafter'in destekçileriyle yaptığı ittifaklar gibi gizli değil." dedi.

Paris yönetiminin Libya politikasını eleştiren Nemruş, "Tavrını değiştirmesini ümit ederiz ancak Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç vericidir" ifadelerini kullandı.

"Hafter'i kabul etmek mümkün değildir"

Libya Savunma Bakanı, siyasi istikrar için diyaloğa açık olduklarını belirtti.

Darbeci Hafter ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in yer almadığı müzakerelere hazır olduklarını dile getiren Nemruş, "Hafter'i kabul etmek mümkün değildir çünkü o bir savaş suçlusudur, yeri ise hapishanedir" dedi.

Libya Savunma Bakanı Nemruş, Hafter güçlerinin ateşkesi delmeyi sürdürmeleri durumunda, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin anlaşmadan çekilme ve Hafter'e karşı savaşmaya hazır olduğunu da vurguladı.

